الجيش السورى يحكم سيطرته على كامل منطقة العويجة

أفاد مصدر عسكرى سورى، اليوم السبت، بأن الجيش السورى، أحكم سيطرته على كامل منطقة العويجة وصولاً إلى دوار الجندول فى حلب.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن المصدر قوله ” إن الجيش السورى كبد المجموعات المسلحة، خسائر كبيرة، ويقوم بملاحقة فلول المسلحين الفارين فى منطقة العويجة، مضيفا أن ” وحدات من الجيش قضت فى عملية نوعية على معظم أفراد مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم (جبهة النصرة) وأصابت آخرين فى محيط قرية عريقة فى منطقة اللجاة شمال غرب مدينة السويداء بنحو 24 كم.

وفى نفس الوقت قال مصدر عسكرى فى غرفة عمليات “درع الفرات”- فى تصريحات خاصة لقناة (سكاى نيوز) اليوم أن فصائل الجيش السورى الحر استعادت، اليوم السبت، سيطرتها على العديد من البلدات التى استولى عليها تنظيم داعش الارهابى فى شمال حلب.

وأوضح أن الفصائل استعادت السيطرة على بلدات أخترين وتركمان بارح والعزيزية وقبتان ومزرعة العلا، كما قتلت العديد من عناصر تنظيم داعش “.

يشار إلى أن الجيش الحر تقدم بدبابات وضربات جوية صوب دابق بريف حلب الشمالى معقل تنظيم داعش .

وكانت الطائرات الحربية والمدفعية السورية فد جددت قصفها على شرق حلب شمال غربى البلاد، وذلك فى وقت استعادت القوات الحكومية مناطق كانت تسيطر عليها المعارضة السورية فى حماة غربى سوريا.

أ ش أ