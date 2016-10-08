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عقب الإفراج عنه.. «أبو سن» يعلن «ندمه» عن انتهاكه للآداب العامة

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عقب الإفراج عنه.. «أبو سن» يعلن «ندمه» عن انتهاكه للآداب العامة عقب الإفراج عنه.. «أبو سن» يعلن «ندمه» عن انتهاكه للآداب العامة

الشاب السعودي “أبو سن” والفتاة الأجنبية (أرشيفية)

في مقطع لا يتجاوز الدقيقة الواحدة، أعلن “أبو سن” عقب قرار الإفراج عنه بكفالة مالية، اعتزاله وندمه، مؤكداً أنه “تاب” عن التواصل الاجتماعي بالطريقة التي تنتهك الآداب العامة.

وكان المتحدث الأمني لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان، قال لـ”العربية.نت” في وقت سابق إنه “تم سجن أبو سن بعد انتهاكه للمادة السادسة من الجرائم المعلوماتية، التي تنص على إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، والآداب العامة، والقيم الدينية، وحرمة الحياة الخاصة”.

وقد يواجه “أبو سن” الذي أصبحت قضيته على طاولة هيئة التحقيق والادعاء العام عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية لا تتجاوز 3 ملايين ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.

يذكر أن الشاب البالغ من العمر 19 عاماً، كان استعمل برنامج البث المباشر “يو ناو” بشكل مسيء، بحسب ما أعلنت الشرطة في 25 سبتمبر. وأضافت أنها ومن خلال متابعتها لما يتم تداوله عبر الشبكات الاجتماعية، لاحظت أحد المستخدمين ينشر فيديوهات متحدثاً مع فتاة أجنبية، وبالنظر إلى ما لقيته هذه الفيديوهات من ردود أفعال معترضة داخل المجتمع السعودي، مطالبة بضبطه، قامت الشرطة بإلقاء القبض عليه. وأودعت “أبو سن” فرع الشرطة المختص، تمهيداً لفتح تحقيق معه، وتطبيق النظام بحقه.

 

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