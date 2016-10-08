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صابر الرباعي ومروة ناجي يستعدان لإحياء حفل «MBC مصر» احتفالًا بذكرى أكتوبر

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جانب من الاستعدادات للحفل

جانب من الاستعدادات للحفل

وسط أجواء فنية مميزة، أنهى الفنان صابر الرباعي، والنجمة الشابة مروة ناجي، الاستعدادات الختامية لفقرات حفل قنوات «MBC » احتفالًا بذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة، والذي يُقام مساء اليوم السبت بقلب مدينة شرم الشيخ برعاية ودعم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وتنقله قناة “MBC مصر” في تمام العاشرة مساءً على الهواء مباشرة.

وقد واصل “الرباعي” و”ناجي” البروفات الأخيرة بمصاحبة أبرز الموسيقين والفنيين، وتبدأ فقرات الحفل الفني الكبير بمجموعة من الأغنيات التي تقدمها مروة ناجي حيث تقدم أغنيات، “بسم الله”، و”رجالة وطول عمرك ولادك رجالة”، وإيدينا واحدة”، و”ألف ليلة وليلة”، و”بيت العز”، و”كل اللي لاموني”، و”نصرة قوية”.

ويقدم الفنان صابر الرباعي في الفاصل الثاني من الحفل مختارات غنائية متنوعة منها أغنيات، “”اتحدي العالم”، و”خلص تارك”، و” سيدي منصور”، و”أجمل نساء الدنيا”، و”أعز الحبايب”، و”ببساطه”، و”على نار”، و”أحلف بسماها وترابها”.

جانب من الاستعدادات للحفل

جانب من الاستعدادات للحفل

جانب من الاستعدادات للحفل

جانب من الاستعدادات للحفل

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