الحوثيون : مقتل وإصابة العشرات في غارات التحالف العربي على العاصمة

أعلن المتمردون الحوثيون على موقع “سبأ نيوز”، اليوم السبت، مقتل وإصابة العشرات فى العاصمة اليمنية صنعاء التى يسيطرون عليها، فى غارات جوية شنها التحالف العربى الذى تقوده السعودية دعمًا للقوات الحكومية.

وقال الموقع “استشهد وأصيب العشرات من المواطنين جراء استهداف طيران العدوان السعودي الأمريكي عصر اليوم، مراسم عزاء في الصالة الكبرى بالعاصمة صنعاء التى يقام فيها عزاء والد وزير الداخلية اللواء جلال الرويشان”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

ولم يحدد الموقع أن كان الرويشان أو شخصيات أخرى موجودة فى مراسم العزاء لدى حصول الهجوم.

ظل اللواء جلال الرويشان الذي عينه الرئيس عبد ربه منصور هادي وزيرًا للداخلية في منصبه بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء فى سبتمبر 2014 في حربهم مع قوات هادي المنفي في السعودية حاليًا.

ولم يتم الحصول على الفور على تفاصيل حول عدد القتلى أو الجرحى فى الغارات.