ميزة في هاتف غوغل تكشف "ابتزاز أبل" ...

سمر العشري

مزايا عديدة كشفت عنها غوغل في هاتف "بيكسل" الذكي الذي طرحته منذ أيام بهدف منافسة كل من أبل وسامسونغ.

إحدى هذه المزايا التي كشفت عنها غوغل، هي توفير مساحة تخزين مجانية غير محدودة على الإنترنت لكل مستخدم للهاتف الجديد، يمكنه أن يخزن فيها صورا عالية الدقة وفيديوهات عالية الوضوح بدقة 4K.

هذه الميزة في هاتف "بيكسل" من غوغل فتحت باب الانتقاد على أبل وكذلك المقارنة مع الخدمة المماثلة التي تقدمها باسم "iCloud" في هواتف آيفون وأجهزة آيباد وآيبود وماكنتوش.

موقع "ذا فيرج" الأميركي المختص بالأخبار التقنية، قارن بين الخدمتين وقال إنه يدفع 2.99 دولارا بشكل شهري مقابل 200 غيغابايت لتخزين صوره وفيديوهاته عبر خدمة "iCloud" من أبل.

وأضاف أن التحديث الأخير لأجهزته إلى نظام iOS 10 جعل المساحة غير كافية، لتقوم أبل بمطالبته بالترقية إلى مساحة 1 تيرابايت مقابل 9.99 دولارا بشكل شهري مقابل تخزين صوره وفيديوهاته عل دولار بشكل شهري، قائلا أن الأمر يشبه "الابتزاز".

وتقدم أبل مساحة تخزين مجانية عبر "iCloud" تبلغ 5 غيغابايت، لكن تلك المساحة سرعان ما تمتلئ بالصور والفيديوهات والمحتويات التي يتلقاها المستخدم من الآخرين. وما إن تمتلئ تلك المساحة حتى تبدأ الشركة بعرض التحديث إلى مساحة تخزين أكبر غير مجانية.

وحتى عند مقارنة السعة التخزينية التي تقدمها أبل فإنها تبدو أغلى ثمنا من منافساتها، فمقابل 10 دولارات شهريا ستحصل على 1 تيرابايت من أبل، بينما تحصل مقابل 4.99 دولار على مساحة غير محدودة من أمازون. أما مايكروسوفت فتقدم مساحة 1 تيرابايت بالإضافة إلى إمكانية استخدام تطبيقات أوفيس 365 مقابل 6.99 دولار شهريا.

شبكةعيونالإخبارية

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