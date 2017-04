كيم كارداشيان تؤجّل تصوير برنامجها لأجل غير مسمى

قامت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان Kim Kardashian بتأجيل تصوير برنامج "Keeping up with the kardashians" إلى وقت غير محدّد عقب تعرّضها لـ عملية سطو يوم الإثنين في 3 أكتوبر/تشرين الأول.

وفي التفاصيل أنّ كيم البالغة من العمر 34 عاماً كانت قد تعرّضت لعملية سطو تحت تهديد السلاح في غرفتها بأحد فنادق العاصمة الفرنسية باريس، خلال إقامتها بهدف حضور أسبوع الموضة. وقد تمكّن اللصوص من سرقة مجوهرات تخطّت قيمتها الـ 10 ملايين دولار .

بعض المصادر رجّحت أن تكون كيم المقيمة حالياً في منزل العائلة في لوس أنجلوس قد أجّلت عمليات التصوير الخاصّة ببرنامجها كي تستجمع قواها، بعد ما تعرّضت له قبل أن تعود وتظهر عبر وسائل الإعلام.

هذا، وأكدت مصادر لمجلة "People" أنه كان من المفترض أن تصوّر نجمة التلفزيون الواقع عدداً من المشاهد الخاصة ببرنامج "keeping up with Kardashians" خلال هذا الأسبوع، لكنها أجّلت التصوير أجل غير مسمّى، كما أنها قامت بإلغاء عدد من المقابلات الصحافية والمواعيد الخاصّة بها خلال الأسبوعين المقبلين.

يذكر أن برنامج "keeping up with Kardashians" يقوم على مواكبة الحياة الشخصية والتعمّق داخل حياة عائلة كارداشيان، خصوصاً كيم، وكورتني كارداشيان Kourtney Kardashian، وكلوي كارداشيان Chloe Kardashian، إلى جانب باقي أفراد العائلة، إضافةً إلى التطورات المختلفة التي تمرّ بها عائلة كارداشيان والمقربون منهم.

احتجزوها ووضعوا المسدس برأسها.. هذه تفاصيل عملية السطو على كيم كردشيان

بعد تصويتكم عبر منصات سيدتي الإعلامية، نعلن نتائج استفتاء سيدتي2016 لمسلسلات وبرامج رمضان في عدد المجلة 1857 لا تفوتوا معرفة الأفضل!

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن