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الأمير وليام وزوجته وشقيقه في زيارة إنسانية إلى لندن

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السبت 08-10-2016 15:19

بيروت_ سيدتي نت

سيقوم كلٌّ من الأمير وليام Prince William وزوجته الأميرة كيت ميدلتون Kate Middleton وشقيقه الأصغر الأمير هاري Prince Harry بزيارة لندن يوم الإثنين في 10 أكتوبر / تشرين الأول في إطار دعم حملتهم الخيرية الخاصة بالصحة النفسية، بالتزامن مع يوم الصحة العالمي.
وفي التفاصيل حول الزيارة، سيحضر كلٌّ من الأمير وليام وزوجته الأميرة كيت، والأمير هاري، فعالية خاصّة بحملة Heads Togthere"" الخيرية للصحة النفسية. ومن المقرر أن يقوموا بإلقاء كلمة خلال حفلة استقبال يحضرها عدد من ممثلي الجمعيات الخيرية المشارِكة في حملة "Heads Togthere"، حيث سيتسنى لهم مقابلة عدد من الأشخاص الذين عانوا من مشكلات نفسية في الماضي وتغيّرت حياتهم بعد الدعم.
هذا، وقد وافق الثلاثي على دعوة إلى ركوب العجلة الهوائية الشهيرة في لندن "عين لندن" "London Eye" بعد حفلة الاستقبال، والتي ستضاء في مساء يوم الإثنين باللون الأرجواني احتفالاً باليوم العالمي للصحة.
يذكر أن دوق ودوقة كامبريدج كانا قد أنهيا زيارتهما العائلية إلى كندا برفقة ولديهما الأمير جورج Prince George والأميرة شارلوت يوم السبت الفائت بعد سلسلة من النشاطات.

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سيدتي