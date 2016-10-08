هشام رستم بعد فوزه في استفتاء سيدتي لمسلسلات وبرامج رمضان 2016:أتقاسم التتويج مع كل الممثلين في" سر المرجان"

الرباط ـ سيدتي نت

عبّر الممثل التونسي هشام رستم عن فرحته بحصوله على لقب أفضل ممثل عن دوره في مسلسل "سر المرجان" الذي حظي بإجماع القراء من خلال استفتاء سيدتي لمسلسلات رمضان 2016 ، وقال :"هذا تكريم أعتز به، وهو فعلاً مفاجئ، ولم أنتظره أبداً، ولم أعرف بوجوده. شكراً لكلّ من صوّت لأجلي. وإن كنت أهدي هذا التكريم إلى كل الممثلين و الممثلات و طاقم المسلسل، حيث أنني وجدت نفسي فعلاً وسط إخوة حقيقيين وأجواء عمل رائعة، في قلب مكان عزيز على قلبي هو مدينة أصيلة الساحرة. كل هذه العوامل ساهمت في إنجاح العمل المتميّز الذي سعدت به وسيكون لي الشرف أن أشارك مرة أخرى في الجزء الثاني العام المقبل بإذن الله، إذا تحقق ذلك . شكراً لـ سيدتي ولقرائها على هذا التتويج، وأتمنى أن نلتقي في عمل آخر. وأهنئ طاقم مسلسل "سر المرجان " ، الذي كان تجربة فنية وإنسانية جميلة في حياتي، كما أنه عمل جيد يحمل مقوّمات الإبداع الحقيقي. إنه شرف كبير أتقاسمه مع كل المساهمين في إنجاح المسلسل" .

يذكر أن آخر زيارة لهشام رستم في المغرب كانت منذ حوالى الأسبوعين، لأجل تصوير حلقة البرنامج الترفيهي مع النجم "كي كنتي و كي وليتي " على القناة الثانية المغربية.