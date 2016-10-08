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كارول سماحة توضح سبب اختفاء ألبومها بصورة غامضة

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كارول سماحة توضح سبب اختفاء ألبومها بصورة غامضة كارول سماحة توضح سبب اختفاء ألبومها بصورة غامضة

السبت 08-10-2016 17:19

بعد إصدار ألبوم النجمة كارول سماحة الأخير "ذكرياتي" في ١٣ أبريل ٢٠١٦ في الوطن العربي، وتربّعه في المرتبة الأولى ضمن الألبومات في الـVirgin Megastore ونفاذ الطبعتين الأوليين منهُ، يتساءل عدد كبير من مُحبّي كارول عن الاختفاء المُفاجئ للألبوم لمُدة تزيد عن الثلاثة أشهر في متاجر الـVirgin في عدد من الدول العربية، أبرزها لبنان، والإمارات، والكويت، والمملكة العربية وغيرها من الدول، ويعود ذلك لمُشكلة مع شركة التوزيع المسؤولة عن توزيع الألبوم في الدول العربية. وحالياً، تتم المساومة مع الشركة للوصول إلى حلّ نهائي قريباً.

مكتب كارول سماحة الإعلامي يعتذر من كلّ مُحبي كارول، على أمل أن تُحلّ المشكلة في القريب العاجل وتُطبع نسخات جديدة من الألبوم ليُصبح متوفراً مُجدداً في جميع الأسواق العربية.

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سيدتي

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