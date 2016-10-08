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"سيدتي نت" تكشف التفاصيل: إطلاق الرصاص على محمد رمضان

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السبت 08-10-2016 17:22

القاهرة ـ عمرو رضا

تحولت مشاهد العنف في أعمال الأسطورة محمد رمضان لحقيقة كادت أن تكلّفه حياته، بعدما تعرضت سيارته لإطلاق نار مكثف أثناء سيره بطريق المحور الرابط ما بين القاهرة ومدينة ستة أكتوبر. وأكد رمضان أنه لم يُصب بسوء، ولن يتخلّى عن عادته بقيادة سيارته بنفسه، وسيواصل تصوير فيلمه المنتظر "جواب اعتقال" اليوم السبت.
الواقعة مصدرها محمد رمضان نفسه، ولم تُخطر بها الجهات الأمنية حتى اللحظة، وفقاً لتأكيد مديرية أمن القاهرة لـ"سيدتي نت"، التي نفت تماماً وصول أي بلاغ
من رمضان أو من غيره بشأن حدوث إطلاق نار على طريق المحور، بينما أكد رمضان عبر حساباته الموثقة بمواقع التواصل الاجتماعي الواقعة وطمأن جمهوره قائلاً: "بطمنكم انا بخير الحمد لله ماحصليش اي حاجة وبصور بكرا بإذن الله .. الله الحافظ".
السيارة التي تعرضت للحادث وفقاً لشهود عيان هي الرولز رويس التي ظهرت مع رمضان في حلقته الأخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي، وراجت صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت آثار طلقات النار عبر زجاج الباب الأمامي، ولكن رمضان لم ينشر الصورة رسمياً.
رمضان علّم شباب العنف وتحوّل لأسطورة البلطجة .. فهل دفع الثمن؟

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سيدتي

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