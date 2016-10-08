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هذا هو جنس مولود الممثلة التركية بيلين كاراهان الثاني

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السبت 08-10-2016 18:44

علمت الممثلة التركية بيلين كاراهان الشهيرة بالسلطانة مريم في مسلسل "حريم السلطان"، بجنس مولودها الثاني وتبيّن أنّه ذكر.
بيلين الحامل في شهرها الرابع، لديها صبي واحد هو علي ديمير من زوجها رجل الأعمال بدري جونتاي المالك لشركة أمن وحراسة خاصة، والذي تزوّجت به قبل عامين.
والثنائي سعيدان بما يرزقهما الله، ولا فرق عندهما بين ذكر وأنثى، وقد بدآ بالإعداد لترتيبات قدومه من ملابس وسرير وزينة لغرفته.
يذكر أن بيلين ورغم حملها، تشارك في الموسم الثاني من مسلسل "كفى" الذي يحظى بنسبة مشاهدة عالية منذ إطلاق موسمه الأول.

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