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هل حقاً خانت أنجلينا جولي براد بيت مع رجل شرق أوسطي؟

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السبت 08-10-2016 17:31

بيروت – هدى زين

ما زالت قضية طلاق أنجلينا جولي وبراد بيت تتصدر عناوين الصحافة العالمية منذ أكثر من أسبوعين.
وقد نشر مؤخراً تقرير صادم في مجلة "Star" الأمريكية يفيد بأنّ السبب وراء انفصال الثنائي هو علاقة غرامية بين مندوبة الأمم المتحدة ورجل مجهول.
وكشفت المجلة أنّ جولي كانت قد اعترفت لزوجها أثناء وجودهما داخل الطائرة في رحلتهما الأخيرة كعائلة بأنها على علاقة غرامية برجل آخر منذ 6 أشهر.
وأكدت المجلة أنّ هذا الاعتراف أصاب براد بصدمة كبيرة، ما أفقده أعصابه وتسبّب في كل تصرفاته العدائية مع أولاده حينها.
واللافت أنّ هذا الرجل الذي وقعت أنجلينا في غرامه هو من منطقة الشرق الأوسط، وهو في العقد الخامس من عمره، كما أنه متزوج ودرس في جامعة أكسفورد، وتقدّر ثروته بمليار دولار.
ويبدو أنّ ما جمع جولي والشرق أوسطي هو أن الرجل يعمل في حقل الأعمال الخيرية، والنجمة تمضي أغلب أوقاتها في الأعمال الإنسانية.
وفي سياق متصل، نشرت العديد من الصحف العالمية تقارير خاصّة تنفي كل ما ذكرته مجلة "Star"، مؤكدة أنها مجرد إشاعات لا تمت إلى الواقع بصلة.
يشار إلى أن أنجلينا جولي، وبعد علاقة حب دامت 12 عاماً، طلبت الطلاق من زوجها براد بيت في 19 سبتمبر المنصرم.

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سيدتي