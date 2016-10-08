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محمد بطران يكشف أسرار المذاق الشهي في برنامجه الجديد «بهارات»

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محمد بطران يكشف أسرار المذاق الشهي في برنامجه الجديد «بهارات» محمد بطران يكشف أسرار المذاق الشهي في برنامجه الجديد «بهارات»

برنامج «بهارات»

كتبت – إنجي لطفي

تعتبر البهارات هي روح الطعام، التي تجعلها مختلفة وتميزها وتعطيها الروح والطعم والمذاق الشهي الذي يتنوع ويختلف من بلد إلى بلد، وبالطبع مايميز الوصفة الشهية و الطاهي المتفوق عن غيره هو اللمسة الأخيرة و القطعة الفنية المكونة من البهارات.

وتطلق قناة ست البيت المتخصصة في برامج الطبخ والأسرة، برنامجها الجديد “بهارات” والذي يقدمه الشيف محمد بطران، حيث يقدم سر البهارات وتوابل المطابخ والمطاعم المصرية، وفائدة التوابل ومقدارها على الطعام، كما يكشف بطران عن أنواع جديدة وخلطات توابل مميزة لكل أنواع الطعام المختلفة.

ويذاع البرنامج يومي الإثنين والأربعاء في الساعة 11 صباحًا، ويعاد بثه في الـ5 مساءً بتوقيت القاهرة على فضائية ست البيت.

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