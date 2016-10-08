حبس رقيب شرطة هرب مواد مخدرة وأسلحة بيضاء للمتهمين بسجن الجيزة 4 أيام

أمرت نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار محمد يسرى البرواى، اليوم السبت، بحبس رقيب شرطة متهم بتهريب مواد مخدرة وأسلحة بيضاء للمتهمين المحبوسين على ذمة العديد من القضايا داخل سجن الجيزة المركزى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بالتحفظ على أقراص مخدرة وحشيش وعدد من الأسلحة البيضاء، تم ضبطها بحوزته وعرضها على المعامل المتخصصة لفحصها.

البداية، عندما وردت معلومات للمقدم إسلام سمير، رئيس مباحث السجن المركزى بالجيزة، تفيد تورط رقيب شرطة من المعينين خدمة بالعمل داخل مقر السجن بتهريب مواد مخدرة وأسلحة بيضاء للمتهمين المحتجزين على ذمة قضايا مقابل حصوله على مبالغ مالية.

وفور وصول المتهم لاستلام مهام عمله تمكن النقيبان محمد يسرى وسيف جودة معاونى مباحث السجن المركزى، من القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته على 4 هواتف محمولة و58 قرص مخدر ترامادول و28 قرص ابتريل و4 قطع من مخدر الحشيش وعدد من الأسلحة البيضاء.

بمواجهة المتهم، اعترف أمام العميد طارق شاش رئيس قطاع الوحدات، بحيازته للمضبوطات لتهريبها إلى المتهمين بغرف الحجز الخاصة بالسجن مقابل مبالغ مالية يتقاضاها منهم، فأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة، وحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهم إلى النيابة للتحقيق.