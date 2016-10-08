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بالفيديو.. حوت صغير يحاول إنقاذ والدته من الموت

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بالفيديو.. حوت صغير يحاول إنقاذ والدته من الموت بالفيديو.. حوت صغير يحاول إنقاذ والدته من الموت

حوت (أرشيفية)

شوهدت أنثى حوت أحدب كبيرة عالقة في مياه ضحلة على شاطيء كوينزلاند في أستراليا، وأظهرت لقطات مصورة صغيرها فيما يبدو وهو يدفعها بشكل متكرر لمساعدتها على التحرر من الرمال التي انغرزت فيها.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الأم علقت في المياه الضحلة قرب جزيرة سترادبروك شرقي برزبين صباح أمس الجمعة. وأوضحت وسائل الإعلام أنها استطاعت تحرير نفسها بعد أن ظلت عالقة مدة 40 دقيقة تقريباً، بحسب “رويترز”.

ويذكر موقع البيئة التابع للحكومة الأسترالية أن الحوت الأحدب يظهر بكثرة على الشواطيء الشرقية للبلاد في الفترة من أبريل إلى نوفمبر من كل عام حيث يتزاوج ويضع صغاره قبل أن يتجه إلى القطب الجنوبي.

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