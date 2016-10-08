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الجيش اللبناني : إيقاف 3 آلاف متورط في جرائم الإرهاب والمخدرات

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الجيش اللبناني : إيقاف 3 آلاف متورط في جرائم الإرهاب والمخدرات الجيش اللبناني : إيقاف 3 آلاف متورط في جرائم الإرهاب والمخدرات

الجيش اللبناني – أرشيفية

أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، توقيف 3164 شخصًا من جنسيات مختلفة لتورطهم بجرائم عديدة، بينها الإرهاب، خلال شهر سبتمبر الماضي.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، إنه “بنتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر سبتمبر المنصرم، تم توقيف 3164 شخصًا من جنسيات مختلفة، لتورط بعضهم في جرائم إرهابية وإطلاق نار واعتداء على مواطنين، والإتجار بالمخدرات، والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، وارتكاب بعضهم الآخر مخالفات عديدة، تشمل التجوال داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودراجات نارية من دون أوراق قانونية”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف البيان أن المضبوطات شملت “304 سيارات و250 دراجة نارية، وكميات من الأسلحة الفردية والذخائر الخفيفة والرمانات اليدوية، بالإضافة إلى نحو 620 كلغ من المخدرات وكمية من الأجهزة الإلكترونية والأعتدة العسكرية”.

وأشار إلى أنه تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات “إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم”.

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