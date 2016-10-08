بالصور.. وزير الأثار لـ”ONA ” المياة الجوفية أضرت بمناطق أثرية في بني سويف

قال الدكتور خالد العناني وزير الدولة للأثار خلال زيارتة لتفقد عدد من المناطق الأثرية بمحافظة بني سويف أن المياة الجوفية ضربت عدداً من المناطق الاثرية بالمحافظة وخصوصاً في المنطقة الأثرية بمركز ومدينة إهناسيا.

وأضاف وزير الأثار في تصريح لـ”ONA ” أن المياة الجوفية التي ضربت عدد من مناطق الاثار بمحافظة بني سويف أضرت بشكل كبير بنسبة تتعدي 80% بمنطقة أثار مركز إهناسيا .

وتابع العناني قمنا بعمل تدابير وإجراءات فورية بالتنسيق مع المحافظة لشفط المياة والعمل علي تفادي أي أضرار ناتجة عنها فضلا عن إصدار تعليمات بالتنسيق مع محافظ الإقليم لقص الحشائش الظاهرة علي سطح ارض المنطقة.