أمريكا تؤكد لتركيا عدم مشاركة حزب العمال الكردستاني في «عملية الموصل»

قال مصدر تركي بارز إن الولايات المتحدة أكدت لأنقرة عدم مشاركة وحدات تابعة لحزب العمال الكردستاني المحظور في العملية العسكرية المقررة لاستعادة مدينة الموصل العراقية من أيدي تنظيم “داعش” الإرهابي، وسط تفاقم التوتر بين حكومتي تركيا والعراق.

ونقلت صحيفة “حريت” التركية على موقعها الإلكتروني اليوم السبت عن المصدر البارز الذي طلب عدم كشف هويته قوله “تركيا تأخد هذه التأكيدات على محمل الجد، ولكننا سنرى الوضع الفعلى على أرض الواقع”.

ورجحت الصحيفة التركية أنه على ما يبدو فإن الوفد الأمريكي الذي أجري محادثات في أنقرة يوم 27 سبتمبر الماضي هو من نقل هذه التأكيدات إلى الأتراك.

وفي السياق ذاته، لفتت مصادر دبلوماسية تركية إلى أن التخطيط لعملية الموصل كان هو الموضوع الرئيسي للمحادثات بين السلطات التركية والوفد الأمريكي، الذي ضم مبعوث الرئيس الامريكي باراك أوباما الخاص لمكافحة “داعش” بريت ماكجورك ونائب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وكانت هذه المحادثات متابعة لمحادثات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ونائب الرئيس الأمريكي جو بايدن في نيويورك يوم 23 سبتمبر الماضي.

أ ش أ