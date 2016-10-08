خفر السواحل اليوناني ينقذ عشرات المهاجرين قبالة الشاطىء الغربي للبلاد

أعلن خفر السواحل اليوناني، إنقاذ 131 مهاجرًا صباح اليوم السبت، قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز بعد تلقي إشارة استغاثة منهم.

ولم تحدد جنسيات المهاجرين لكن يبدو أنهم كانوا متجهين إلى إيطاليا على مركب طوله 18 مترًا، وفق وكالة الأنباء اليونانية.

وأرسل المهاجرون نداء استغاثة بعد أن ساءت الأحوال الجوية ليلًا مستخدمين رقم الطوارىء الأوروبي 112.

ورسا المركب في مرفأ ميثوني في شبه جزيرة بيلوبونيز بمساعدة شرطة الميناء وأنقذ كل من كان عليه.

ويعمل المهربون على تجربة مسارات جديدة بعد إغلاق حكومات بلدان شرق أوروبا ما بات يعرف باسم طريق البلقان التي تمر عبر اليونان.

ومنذ ذلك الحين بات المهاجرون يعبرون طرقًا متجهة إلى إيطاليا من شمال أفريقيا من حيث نجح 140 ألفًا في الوصول إلى أوروبا منذ بداية السنة.