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تأجيل محاكمة «قلاش» وعضوي نقابة الصحفيين بتهمة إيواء مطلوبين إلى ٢٩ أكتوبر

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تأجيل محاكمة «قلاش» وعضوي نقابة الصحفيين بتهمة إيواء مطلوبين إلى ٢٩ أكتوبر تأجيل محاكمة «قلاش» وعضوي نقابة الصحفيين بتهمة إيواء مطلوبين إلى ٢٩ أكتوبر

يحيى قلاش نقيب الصحفيين

قررت محكمة جنح قصر النيل، اليوم السبت، تأجيل محاكمة نقيب الصحفيين يحيي قلاش، وعضو المجلس خالد البلشي وجمال عبد الرحيم، سكرتير النقابة، بإيواء مطلوبين أمنيًا داخل مبنى النقابة لجلسة ٢٩ أكتوبر، لمرافعة الدفاع.

وقررت المحكمة برئاسة المستشار محمد أبو العطا، منع الصحفيين من تغطية أحداث الجلسة والدخول للمحكمة، وسط تغزيزات أمنية، واستمعت المحكمة بجلسة اليوم لمرافعة ممثل النيابة العامة.

يذكر أن النيابة العامة أحالت نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة، وخالد البلشي وكيل النقابة إلى المحاكمة، لاتهامهم بإيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح معاقب عليها قانونًا، وهما عمرو بدر ومحمود السقا اللذان ألقي القبض عليهما من داخل نقابة الصحفيين.

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