الخارجية الاسترالية تحذر مواطنيها في مصر من هجمات إرهابية محتملة

حذرت وزارة الخارجية الأسترالية، اليوم السبت، مواطنيها في مصر باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر خوفًا من هجمات إرهابية محتملة، كما نصحت الاستراليين بإعادة تقييم قرار السفر إلى مصر إذا كانوا يخططون لذلك.

واستندت الوزارة في تحذير السفر الذي نشر على موقعها الرسمي إلى التحذير الذي صدر أمس من السفارة الأمريكية في القاهرة إلى مواطنيها بتجنب الأماكن العامة والتجمعات الكبرى والحفلات والمسارح والمتاحف والمولات والملاعب الرياضية غدًا الأحد.