إحالة قاتل الكاتب الأردني ناهض حتر واثنين آخرين الى محكمة امن الدولة

أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أن نيابة أمن الدولة الأردنية وجهت ثلاث تهم لقاتل الكاتب الصحافي الأردني ناهض حتر منها “القتل العمد” و”القيام بأعمال إرهابية بقصد إثارة الفتنة”

ونقلت الوكالة عن نائب عام المحكمة العميد القاضي العسكري زياد العدوان قوله إنه “تمت إحالة المتهم الرئيسي بقضية مقتل الكاتب ناهض حتر، إلى محكمة أمن الدولة للبدء بإجراء المحاكمة، وفقًا للأصول القانونية”.

وبحسب فرانس برس أضاف العدوان أنه “تم إحالة متهميْن اثنيْن إلى محكمة أمن الدولة أيضًا، أحدهما بائع السلاح والآخر الوسيط ببيع السلاح”.

وبحسب العدوان فإنه “تم توجيه ثلاث تهم للمتهم الرئيسي”، هي: “القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان” و”القيام بأعمال إرهابية من شأنها إثارة الفتنة” و”القتل العمد”.

والقي القبض على مطلق النار البالغ 49 عاما في مكان الحادث.

وجدير بالذكر ان قانون العقوبات الاردني يقضى بعقوبة تهمة القتل العمد الى الاعدام شنقا.

يذكر ان ناهض حتر قتل ف 25 سبتمبر امام قصر العدل وسط عمان عندما كان يهم بدخول المحكمة لحضور اولى جلسات محاكمته لنشره رسما كاريكاتوريا على صفحته على فيسبوك اعتبر انه “يمس الذات الالهية” .