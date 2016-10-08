إحالة قضية مقتل الكاتب الأردنى ناهض حتر لمحكمة أمن الدولة

أحال نائب عام محكمة أمن الدولة الأردنية العميد القاضى العسكرى زياد العدوان اليوم السبت قضية مقتل الكاتب الأردنى ناهض حتر إلى محكمة أمن الدولة للبدء بإجراء المحاكمة ؛ وفقًا للأصول القانونية.

وقال العدوان- فى تصريح لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أنه تمت إحالة المتهم الرئيسى بالقضية لمحكمة أمن الدولة حيث تم توجيه 3 تهم له هى : القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان خلافًا لأحكام المادتين 3 و7 من قانون منع الإرهاب رقم 25 لعام 2006، والتهمة الثانية القيام بأعمال إرهابية من شأنها إثارة الفتنة خلافًا لأحكام قانون منع الإرهاب، والتهمة الثالثة القتل العمد خلافًا للمادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

وأفاد نائب عام محكمة أمن الدولة الأردنية بأنه تم إحالة متهميْن اثنيْن إلى محكمة أمن الدولة أيضا أحدهما بائع السلاح والآخر الوسيط ببيع السلاح.

يشار إلى أن الكاتب الأردنى ناهض حتر كان قد تم اغتياله فى 25 سبتمبر الماضى عند توجهه لحضور أولى جلسات محاكمته على خلفية نشره رسما كاريكاتيريا مسيئا للذات الإلهية، فيما تم إلقاء القبض على المنفذ البالغ من العمر 49 عاما فى مكان وقوع الحادث ؛ ويجىء هذا الحادث بعد أسبوعين على إطلاق سراح حتر بكفالة مالية.