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براءة 4 أطفال من «أولتراس أهلاوي» من تهمة محاولة اقتحام النادى الأهلي

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براءة 4 أطفال من «أولتراس أهلاوي» من تهمة محاولة اقتحام النادى الأهلي براءة 4 أطفال من «أولتراس أهلاوي» من تهمة محاولة اقتحام النادى الأهلي

أولتراس أهلاوي (أرشيفية)

قضت محكمة جنح أحداث الطفل، اليوم السبت، ببراءة 4 أطفال من رابطة “اولتراس أهلاوي”، والمتهمين بقضية محاولة اقتحام النادي الأهلي خلال مباراة لكرة اليد.

وطلب المحامي أنس سيد، دفاع المتهمين الاستعلام بشكل رسمي من اتحاد كرة اليد، هل كانت المباراة بجمهور من عدمه؟، والاستعلام من هيئة النقل العام عن وجود تعطيل للطريق العام من عدمه وقت الواقعة.

والمتهمون هم: علي عبد الرحمن علي،عبد الرحمن أيمن علي، أشرف محمد، سيف الدين محمود رفاعي. ونسبت النيابة للمتهمين التظاهر بدون ترخيص، والتجمهر، والإعتداء على قوات الأمن، وقطع الطريق، ومحاولة اقتحام مقر النادي الأهلي. وكانت نيابة وسط القاهرة، أحالت 15 من جماهير الأهلي للمحاكمة أمام جنح قصر النيل، وإحالة 4 أطفال لمحكمة الطفل في المحضر رقم 14737 لسنة 2016، جنح قصر النيل.

 

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