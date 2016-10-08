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السجن المشدد 10 سنوات لـ3 أعضاء بحركة 6 إبريل بتهمة التظاهر بدون تصريح

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السجن المشدد 10 سنوات لـ3 أعضاء بحركة 6 إبريل بتهمة التظاهر بدون تصريح السجن المشدد 10 سنوات لـ3 أعضاء بحركة 6 إبريل بتهمة التظاهر بدون تصريح

>كتب محمد عبد الرازق

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، بالسجن المشدد 10 سنوات فى إعادة محاكمة 3 متهمين من حركة 6 إبريل محكوم عليهم غيابيا بالسجن المؤبد فى القضية المتهمين فيها بالتظاهر دون تصريح والتجمهر، وهى القضية المقيدة برقم 21444 لسنة 2014 جنايات بولاق الدكرور. 

 

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدى وأسامه ياسين، وأمانة سر أحمد صبحى.

 

 

وكانت محكمة الجنايات قد عاقبت المتهمين وهم: راميى سيد حسانين محمد، وأحمد طه السيد خطاب، وعبد المجيد سيد عبد المجيد، من حركة 6 إبريل، غيابيا بالسجن المؤبد، فتقدموا بطلب لإعادة إجراءات محاكمتهم.

 

 

ووجهت النيابة للمتهمين تهم إنشاء وإدارة اتصالات من شأنها الإضرار بالأمن العام وإذاعة عمدا بيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، كما وجهت لهم تهمة التظاهر والتجمهر وحيازة مفرقعات.


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