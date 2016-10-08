بالصور.. نقيب المهندسين يفتتح معرض الابتكارات الهندسية بأرض المعارض

قام المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، اليوم السبت بافتتاح معرض الابتكارات الهندسية، بأرض المعارض بمدينة نصر، بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النقابة، وكامل أعضاء هيئة المكتب، بالإضافة إلى نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وبعض الوزاراء السابقين.

وقال المهندس طارق النبراوي، «إن هذا اليوم هو يوم الشباب، ويوم تفوقهم العلمي»، مشيرًا إلى أن مصر تحتاج لجهودهم خلال الفترة القادمة، خاصة وأننا بصدد دخول مرحلة جديدة نحتاج فيها للشباب.

وأضاف نقيب المهندسين أن النقابة تقدم الأدوار المتعددة لدعم شباب المهندسين، من خلال اللجان المتعددة، مثل لجنة التدريب ولجنة الشباب ولجنة الخريجين.

كما ذكر المهندس محمد خصر الأمين العام للنقابة، أن ملتقى شباب الخريجين، هو الملتقى الأول، وسوف يستمر ويتقدم عام بعد عام، مؤكدًا أن هناك مجموعة من شباب الخريجين من كل جامعات مصر، شاركوا مع أعضاء اللجنة بقوة، ليصنعوا هذا اليوم، موضحًا أن اللجنة واظبت على الاجتماع بشكل مستمر لمدة 4 شهور متتالية.

كما دعا الشباب لحضور يوم سوف يتم تحديده، لتقديم الجوائز للشباب بنادي المهندسين بالسادس من أكتوبر.

وتتكون لجان التحكيم من أعضاء هيئة تدريس بالجامعات المصرية، بالإضافة لرجال الصناعة، وأحد معايير فوز أي مشروع، هو موائمته لسوق العمل، ومساهمته في تشغيل عدد من العمالة، وسيتم تكريم المشاريع الفائزة مع تكريم أوائل الجامعات، خلال شهر أكتوبر الجاري.

جدير بالذكر انه يشارك بالمعرض أكثر من 300 مشروع تقدم للمشاركة في المسابقة، من نحو 30 جامعة ومعهد هندسي، منهم جامعات القاهرة، وعين شمس، وحلوان، والإسكندرية، وأسيوط، والمنصورة، وطنطا، والفيوم، والأزهر، والمنيا، والمنوفية، والألمانية، وفاروس، وغيرهم.

المراسل عمر جمال