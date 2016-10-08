أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الكاتبة/عزة هيكل : تلاميذ المدارس الحكومية في قرى مصر الكثير منهم لديهم أمية حقيقية -
مساعدات مادية لـ17 أسرة بالجيزة -
بالفيديو- الوكيل البابوي بالإسكندرية يكشف لحظة استقبال البابا تفجير المرقسية؟ -
videograph -
اصنعيه بنفسك.. طريقة عمل «الفسيخ» بالمنزل في 10 خطوات -
السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم -
تأجيل ديربي الشباب بين «الأهلي والزمالك» -
مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة -
أبو قريش: الحالة البدنية للاعبي يد الأهلي «مميزة» -
الأهلي يواجه تليفونات بني سويف وديا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

انقاذ عشرات المهاجرين قبالة الشاطىء الغربي لليونان

Google+ Print
انقاذ عشرات المهاجرين قبالة الشاطىء الغربي لليونان انقاذ عشرات المهاجرين قبالة الشاطىء الغربي لليونان

مهاجرين – أرشيفية

أعلن خفر السواحل اليوناني انقاذ 131 مهاجرًا، صباح السبت، قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز بعد تلقي اشارة استغاثة منهم.

وبحسب “فرانس برس”، لم تحدد جنسيات المهاجرين لكن يبدو انهم كانوا متجهين الى ايطاليا على مركب طوله 18 مترا، وفق وكالة الانباء اليونانية.

وأرسل المهاجرون نداء استغاثة بعد ان ساءت الاحوال الجوية ليلا مستخدمين رقم الطوارىء الاوروبي 112.

ورسا المركب في مرفأ ميثوني في شبه جزيرة بيلوبونيز بمساعدة شرطة الميناء وانقذ كل من كان عليه.

يعمل المهربون على تجربة مسارات جديدة بعد اغلاق حكومات بلدان شرق اوروبا ما بات يعرف باسم طريق البلقان التي تمر عبر اليونان.

منذ ذلك الحين بات المهاجرون يعبرون طرقا متجهة الى ايطاليا من شمال افريقيا من حيث نجح 140 الفا في الوصول الى اوروبا منذ بداية السنة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا