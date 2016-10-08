انقاذ عشرات المهاجرين قبالة الشاطىء الغربي لليونان

أعلن خفر السواحل اليوناني انقاذ 131 مهاجرًا، صباح السبت، قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز بعد تلقي اشارة استغاثة منهم.

وبحسب “فرانس برس”، لم تحدد جنسيات المهاجرين لكن يبدو انهم كانوا متجهين الى ايطاليا على مركب طوله 18 مترا، وفق وكالة الانباء اليونانية.

وأرسل المهاجرون نداء استغاثة بعد ان ساءت الاحوال الجوية ليلا مستخدمين رقم الطوارىء الاوروبي 112.

ورسا المركب في مرفأ ميثوني في شبه جزيرة بيلوبونيز بمساعدة شرطة الميناء وانقذ كل من كان عليه.

يعمل المهربون على تجربة مسارات جديدة بعد اغلاق حكومات بلدان شرق اوروبا ما بات يعرف باسم طريق البلقان التي تمر عبر اليونان.

منذ ذلك الحين بات المهاجرون يعبرون طرقا متجهة الى ايطاليا من شمال افريقيا من حيث نجح 140 الفا في الوصول الى اوروبا منذ بداية السنة.