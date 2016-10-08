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إلغاء مئات الرحلات بسبب اضراب المراقبين الجويين في اليونان

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إلغاء مئات الرحلات بسبب اضراب المراقبين الجويين في اليونان إلغاء مئات الرحلات بسبب اضراب المراقبين الجويين في اليونان

الطيران اليوناني

أعلنت شركات الطيران اليونانية أو التي تنظم رحلات إلى اليونان السبت إلغاء مئات الرحلات في اليوم الأول من إضراب المراقبين الجويين الذي يتم تجديده يوميا، وأعلن أنه سيستمر حتى الخميس.

وبحسب فرانس برس ألغت شركتا “ايجيان” و”اولمبيك” اليونانيتان كل رحلاتهما الدولية في حين أعلنت “ريان اير” إلغاء 110 رحلات ليومي السبت والاحد.

ووجهت “ريان اير” نداء إلى المفوضية الأوروبية من أجل “منع تكرار مثل هذه الاضرابات التي تنغص حياة ملايين المواطنين الاوروبيين وعائلاتهم”.

ويحتج اتحاد المراقبين الجويين على تطبيق إصلاحات قال إنها سحبت من المراقبين الجويين صلاحيات إدارية دون التشاور مع الاتحاد.

ولكن وزير النقل كريستوس سبيرتزيس قال إنه “اضراب دوافعه سياسية” و”لا يتضمن مطالب محددة” مع إعلانه الاستعداد للمناقشة معهم.

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