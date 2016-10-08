بالصور.. "القبائل العربية" و"من أجل مصر" يكرما أبطال أكتوبر بحضور محافظ الشرقية

نظمت جمعية "من أجل مصر"، بمشاركة المجلس القومى للقبائل العربية والمصرية، برئاسة الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر ، حفل تكريم لأبطال القوات المسلحة والمحاربين القدماء، بحضور اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، واللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، واللواء سامى سيدهم، نائب المحافظ، والدكتور خالد عبد البارى، رئيس جامعة الزقازيق، وجميع نواب المحافظة والعديد من قيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وقال اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية فى كلمته خلال الحفل، الذى تم تنظيمه مساء أمس الجمعة –حسب بيان لمنظمى الحفل- إن مصر لن يبنيها سوى أولادها، ولابد أن يكون هناك هدف واضح لتحقيقه من خلال الاتحاد والإصرار والمشاركة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن فكرة جمعية "من أجل مصر" تعد طفرة طيبة تحتاج إلى تنمية خاصة بعد وصول عدد المشاركين فيها إلى 600 شخص.

وأضاف محافظ الشرقية، إن الجمعية تهدف إلى تقديم المساعدة ومد يد العون لجميع ربوع قرى ونجوع المحافظة من أجل التقدم والنمو والاستقرار، مختتمًا كلمته: "عاشت مصر قوية تحت رعاية ابنها البار الرئيس عبد الفتاح السيسى".

وأشار البيان، إلى أنه فى ختام الحفل تم تكريم ضباط من القوات المسلحة ومن المحاربين القدماء، كما قدمت لهم هدايا تذكارية بهذه المناسبة وتخليدًا لذكرى انتصار أكتوبر، وكذلك تكريم الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، ورئيس المجلس القومى للقبائل العربية.

بدوره، وجه الربان عمر المختار صميدة، التحية والتقدير لجميع الحضور على تكريمه وتكريم أبطال القوات المسلحة والمحاربين القدماء، مضيفًا أن هذا التكريم وسام على صدره، فى ظل أن مصر وقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وشعبها العظيم يقدرون الدور البطولى الذى تقوم به قواتنا المسلحة الباسلة فى حماية مصر ووحدتها وسلامة أراضيها وأيضاً حماية الأمن القومى العربى وأمن منطقة الخليج.

وقال صميدة، إن العالم كله يعى أن من سر انتصارات 6 اكتوبر، ونجاح ثورتى 25 يناير و 30 يونيو هو التلاحم والوحدة الحقيقية بين الشعب المصرى العظيم وقواته المسلحة الباسلة.

ووجه التحية والإجلال لجميع من ينتمون لقواتنا المسلحة الباسلة بداية من قادتها الكبار وحتى أحدث جندى التحق بهذه المؤسسة العريقة الباسلة، على جهودهم فى حماية مصر وتأمين جميع حدودها وفى معركتهم الناجحة فى مواجهة ظاهرة الارهاب الأسود، اضافة إلى دورهم فى معركة البناء والتنمية وإقامة المشروعات القومية العملاقة التى تقوم مصر بتنفيذها فى مختلف محافظات مصر.