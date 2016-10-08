السجن المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين من حركة 6 أبريل بتهمة التظاهر دون تصريح

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بالسجن المشدد 10 سنوات في إعادة محاكمة 3 متهمين من حركة 6 أبريل محكوم عليهم غيابيًا بالسجن المؤبد في القضية المتهمين فيها بالتظاهر دون تصريح والتجمهر وهي القضية المقيدة برقم 21444 لسنة 2014 جنايات بولاق الدكرور.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدي، وأسامة ياسين، وأمانة سر أحمد صبحي.

وكانت محكمة الجنايات قد عاقبت المتهمين وهم رامي سيد حسانين محمد، وأحمد طه السيد خطاب، وعبد المجيد سيد عبد المجيد، من حركة 6 أبريل غيابيا بالسجن المؤبد فتقدموا بطلب لإعادة إجراءات محاكمتهم

ووجهت النيابة للمتهمين إنشاء وإدارة شبكة اتصالات من شأنها الإضرار بالأمن العام وإذاعة عمدا بيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة كما وجهت لهم تهمة التظاهر والتجمهر وحيازة مفرقعات.