روسيا: نقل صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية إلى كالينينجراد للتدريب

قالت وزارة الدفاع الروسية يوم السبت إنها نقلت صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية من طراز اسكندر-إم إلى منطقة كالينينجراد على الحدود مع بولندا وليتوانيا وأضافت أن ذلك جزء من تدريب روتيني تستخدم فيه مثل تلك الصواريخ على أراضيها.

وبحسب رويترز قال إيجور كوناشينكوف المتحدث باسم الوزارة في بيان “وحدات الصواريخ من هذا النوع نشرت أكثر من مرة (في كالينينجراد)… وستنشر في إطار تدريب عسكري للقوات المسلحة الروسية.”

وقال مسؤول بالمخابرات الأمريكية يوم الجمعة إن روسيا بدأت تنقل صواريخ من طراز اسكندر-إم إلى أقصى غرب أراضيها فيما وصفه بأنه قد يكون إشارة سياسية للتعبير عن الاستياء من حلف شمال الأطلسي.

وقال المتحدث الروسي إنهم عرضوا أحد الصواريخ عمدا على قمر تجسس صناعي أمريكي.