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«مصر للطيران» توقف رحلاتها إلى اليونان يومين لإضراب المراقبين الجويين بأثينا

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«مصر للطيران» توقف رحلاتها إلى اليونان يومين لإضراب المراقبين الجويين بأثينا «مصر للطيران» توقف رحلاتها إلى اليونان يومين لإضراب المراقبين الجويين بأثينا

أرشيفية

صرح مصدر مسئول بشركة مصرللطيران أنه نظراً لإغلاق مطار أثينا الدولي، بسبب إضراب المراقبين الجويين اليونانيين يومى الأحد والإثنين ٩ و ١٠ أكتوبر، وتوقف رحلات جميع شركات الطيران من وإلى أثينا، فقد تقرر إيقاف رحلاتها المتجهة إلى هناك خلال يومى الإضراب، وهما ٤ رحلات حيث تسير الشركة رحلتين يوميا لأثينا من خلال طراز الامبرير E170 الذي يتسع ل 76 راكبا وطراز البوينج 737/800 الذى يتسع لعدد 144 راكبا ، على أن يتم تسيير رحلة يوم الإثنين الموافق ١٠ أكتوبر فى تمام الساعة العاشرة مساء بعد انتهاء الإضراب على الطراز العريض الايرباص A330/200 الذي يتسع ل268راكبا لتستوعب ركاب الأربع رحلات.

وأضاف المصدر أن مركز عمليات الشركة يتابع التشغيل بالمطار أولا بأول وسيتم الإعلان عن أى جديد فى هذا الشأن ، وقال تهيب للطيران بالركاب المسافرين إلى أثينا مراجعة حجوزاتهم من خلال الاتصال بمركز الخدمة التليفونية التابع للشركة على رقم 1717 من أي محمول أو 090070000 من أي خط أرضي أو زيارة الموقع الإلكتروني Egyptair.com.

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