«التعليم العالي»: مصر تدعم عملية الإصلاح التي بدأتها اليونسكو

أكد الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على الدعم الكامل لعملية الإصلاح التي بدأتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في الفترة السابقة.

وأعرب الشيحي – خلال إلقائه كلمة مصر أمام الدورة الـ200 للمجلس التنفيذي لليونسكو بباريس – عن الأمل في أن تؤدي القرارات التي سوف تعتمدها هذه الدورة إلى تعزيز دور المنظمة بما يضمن استدامة شبكتها الميدانيّة على مستوى العالم ولاسيما بالدول الأفريقية انطلاقا مما تمثله أفريقيا كأولوية رئيسية لليونسكو بجانب المساواة بين الجنسين.

وقال “يحدونا الأمل في مصر أن تتمكن اليونسكو من التخلص من كل ما يعرقل انطلاقها ، لتصبح دوما المنظمة القائدة والمحفزة للحكومات والوكالات المتخصصة والأوساط العلمية”.

وأضاف “إن اليونسكو تقترن دوما بإسهامها في إنقاذ آثار النوبة وأبرزها معبد أبوسمبل الشهير من خلال تدشينها للحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة في ستينيات القرن الماضي والتي انطلقت منها مسيرة المنظمة لحماية التراث العالمي ، وقد كانت هذه الحملة مثل مشروع إحياء مكتبة الاسكندرية القديمة مثالا حيا لشراكة دائمة ومتجددة بين بلادنا ومنظمتنا العريقة وعلامة مضيئة في تاريخها للحفاظ على التراث الإنساني وسيظل إيماننا كاملا بهذا الدور الجوهري لها خاصة في حالات الحروب والنزاعات المسلحة”.

وتابع “إن الفقر والجهل لايزالان يمثلان أكبر الحواجز أمام تحقيق أهداف المنظمة ، وإن مصر بتاريخها العظيم تثمن قيمة العلم فبالعلم صنع المصري القديم حضارته، ولقد أثبت التاريخ أن الحضارة والثروات الإنسانية الحقيقية تقوم بالأساس على الثقافة والعلم لا على الأموال والثروات المادية فقط”.