وزيرة الهجرة تطير غدا لاستراليا ونيوزيلندا وتطلق شهادة بلادي بالدولار الإسترالى

تبدأ السفيرة نبيلة مكرم ، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج ، غدا اﻷحد ، زيارة لكل من استراليا ونيوزيلندا، تلتقى خلالها بالجالية المصرية وعدد من المسئولين والقيادات البرلمانية لدعم أواصر التعاون وتدعيم العلاقات الثنائية .

ويرافق وزيرة الهجرة ، وفقا لبيان صحفى ، ممثلي عدد من الوزارات ،وممثل البنك المركزي لتقديم "شهادة بلادي" بالعملات الصعبة وشرح صورة حقيقية للمستجدات على الساحة الاقتصادية ،وكشفت مكرم ،أن البنك المركزى أصدر شهادة بلادي بالدولار الاسترالى بمناسبة زيارتها ،وبفائدة مرتفعة تبلغ ٤% للوديعة عام واحد ،و٥% للوديعة الثلاث سنوات ،و٦% للوديعة الخمس سنوات، مشيرة الى أن أحد أهم اهداف الزيارة سعيها الى الترويج لتلك الشهادات التى حرصت على التنسيق مع البنك المركزى بشانها ، والتى تحقق زيادة فى الدخل القومى من العملات الصعبة ، مؤكدة انه واجب على كل مصرى وطني دعم الاقتصاد المصرى فى ظل التحديات الراهنة من خلال تلك الشهادات.

كما يشارك فى الزيارة ممثل لوزارة الدفاع لبحث موقف الحالات التجنيدية لأبناء المصريين فى استراليا من الجيلين الثانى والثالث .

ويرافق مكرم أيضا ممثل وزارة الاسكان للترويج للمشروعات الإ سكانية المخصصة للمصريين بالخارج بالعملات اﻷجنبية ، وممثل لوزارة الإ ستثمار لشرح فرص الاستثمار وقانون الاستثمار الجديد ودعوة المصريين الى الاستثمار فى وطنهم الأم ، كما يرافق الوزيرة ممثل من مصلحة الجمارك لدراسة التسهيلات المقدمة للمساعدات الطبية والعينية التى يرغب المصريون فى استراليا فى تقديمهم للوطن.

وتتضمن جولة مكرم لاستراليا ، زيارة ثلاثة من أ كبر المدن اﻷكثر تواجد للجالية المصرية هناك ، وهى سيدنى وملبورن ، وكمبرا ،حيث تلتقي بالجاليات وحاكم الولاية ووزير الهجرة الإسترالى لتبادل الخبرات حول التواصل مع المهاجرين ،كما تجرى لقاءا للتلفزيون الاسترالى ،وتلتقى بأعضاء البرلمان الإسترالى بينهم برلمانيين من أصل أصل مصرى ، وتزور المدارس المصرية للقاء الأجيال الشابة ،كما تقوم بزيارة المراكز الإسلامية والإبراشيات ،كما تلتقى بالمجلس المصرى الاسترالى .