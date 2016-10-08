«السادات» يطالب باستدعاء سفراء الدول لاستيضاح سبب تحذير رعاياها

تقدم النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة لوزيري الخارجية والداخلية حول ما تردد من شائعات من سفارات الدول التي أعلنت عن التحذير لرعايها بتجنب النزول للشوارع المصرية، أوالمشاركة في التجمعات والاحتفالات يوم 9 أكتوبر، ومنها سفارة أمريكا وكندا وروسيا وبريطانيا.

وطالب السادات وزير الخارجية بضرورة استدعاء سفراء هذه الدول للاستيضاح عن سبب تحذير راعياها، لما قد تسببت هذة التحذيرات من إحداث بلبلة وزعزعة للأمن الوطني للبلاد، ونشر الرعب والذعر في نفوس المواطنيين المصريين دون إبداء أسباب واضحة لهذه التحذيرات.

كما طالب السادات أيضًا وزير الداخلية بالإفصاح عن التهديدات والمخاطر التي تهدد أمن واستقرار المواطنيين المصريين، والإجراءات التأمينية الواجب إتخاذها لحماية حياتهم إذا استدعى الأمر لذلك.