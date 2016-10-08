إبراهيم عيسى: «أنا مليش منافسين»

قال الكاتب الصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى إنه ليس في منافسة مع أحد على الإطلاق، موضحًا أنه قابل الكثيرين في حياته الصحفية ومنهم شخصيات قام بمساعدتها في الوصول للنجاح، ومنهم من لا يحترم ذلك ويتصرف بعكس ما قدمه إليهم، مشيرًا إلى أنه غير غاضب من أفعالهم .

وأضاف «عيسى» خلال برنامج اعترافات ليلية مع الإعلامية بثينة كامل على قناة العاصمة 2، أمس الجمعة، أنه لم يظلم أحد طوال حياته المهنية، رغم أنه يواجه مشكلة تتمثل في كونه يعمل دائما كرئيس في العمل الإعلامي والصحفي وهذا ما يتسبب في “زعل” الذين يعمل معهم بسبب اختياراته للمواضيع الصالحة للنشر وما إلى ذلك، إلا أنه برغم ذلك لا يحمل أي مشاعر سلبية لأي شخص تعامل معه أو لم يتعامل معه.