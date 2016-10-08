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«الصحة»: دراسة لتحويل المركز الحضرى بمنطقة “توشكي” بالطور لمركز طبى متخصص

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«الصحة»: دراسة لتحويل المركز الحضرى بمنطقة “توشكي” بالطور لمركز طبى متخصص «الصحة»: دراسة لتحويل المركز الحضرى بمنطقة “توشكي” بالطور لمركز طبى متخصص

وزير الصحة

تفقد الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، المركز الحضرى بمنطقة ” توشكى” بالطور، اليوم السبت، لدراسة تحويله الى مركز طبى متخصص فى جراحات متقدمة ليشمل كافة التخصصات الطبية، جاء ذلك خلال جولته التى قام بها اليوم لتفقد سير العمل بمستشفيات محافظة جنوب سيناء .

وأوضح وزير الصحة والسكان، في  بيان صحفي،  أنه تم استلام المركز الاسبوع الماضى بعد الإنتهاء من أعمال الإنشاءات والتطوير، حيث أشاد بجاهزية المركز، ووجود غرفتين به للعمليات مجهزة على أعلى مستوى و 6 سراير عناية مركزة و 6 حضانات للاطفال بالإضافة الى غرف مرضى مميزة وقاعة للمحاضرات ، ومركز مميكن لصرف ألبان الاطفال ، وعيادة للاسنان وأخرى للأطفال ومكتب للتطعيمات.

وطالب الوزير ، بتفعيل الغازات، وتوفيرعدد 3 أجهزة مونيتور ، وجهاز صدمات القلب، بالإضافة الى توفير أطباء من كافة التخصصات من القاهرة للعمل بالمركز ليكون صرحا طبيًا يخدم أهالى المنطقة، ولذلك قام بتفقد مبنى دار الضيافة التابع للمحافظة للوقوف على جاهزيته لاستقبال الأطباء الذى من المقرر قدومهم للعمل بالمركز.

 

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