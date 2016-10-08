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النيابة تحقق مع عاطل وربة منزل متهمين بقتل عجوز لسرقته فى الأزبكية

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النيابة تحقق مع عاطل وربة منزل متهمين بقتل عجوز لسرقته فى الأزبكية النيابة تحقق مع عاطل وربة منزل متهمين بقتل عجوز لسرقته فى الأزبكية

>كتبت ندى سليم

بدأت نيابة شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار مازن يحيى المحامى العام الأول، اليوم السبت، التحقيق مع عاطل وربة منزل، فى واقعة مقتل عجوز بمنطقة الأزبكية، بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين.

 

وكشفت التحريات الأولية، أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من عدد من جيران المجنى عليه، بعد انتشار رائحة كريهة من منزله، وبالفعل عثر على جثة العجوز  وقد تحللت، بعد أن عثر عليه جالسا على كرسى مكتوف الأيدى، ومكمم الفم.

 

وأوضحت المعاينة المبدئية للنيابة، أن المجنى عليه قتل نتيجة تعرضه للاختناق، وتبين أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بدافع السرقة.


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