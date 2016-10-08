حجز دعوى بنك مصر ضد رامى لكح لاسترداد 29 مليون جنيه للحكم فى 15 نوفمبر

حجزت الدائرة العاشرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، برئاسة المستشار فتحى عزت، وسكرتارية كريم صابر، دعوى بنك مصر ضد رجل الأعمال رامى لكح، إلى جلسة 15 نوفمبر المقبل، للنطق بالحكم.

تعود تفاصيل الدعوى، إلى تقدم بنك مصر بدعوى ضد رجل الأعمال رامى لكح، لعدم سداد قيمة السند الذى تحصل عليه من البنك ويبلغ قدره 29 مليون جنيه، بخلاف العوائد الاتفاقية بواقع 11%، حيث كان من المقرر أن يقوم بسداد المستحقات فى شهر يوليو من العام الماضى، واضطر البنك للجوء إلى القضاء بعد أن فشل فى استرداد قيمة السند من المدعى عليه.