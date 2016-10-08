تعيين نبيلة ضاحى وكيلاًلوزارة المالية بأسيوط

مراسل«ONA»:

أصدر الدكتور عمرو عبد العزيز الجارحى وزير المالية ، اليوم السبت، قرارًا بتعيين نبيلة ضاحى جاد وكيلًا لوزارة المالية ومديرًا للمديرية المالية بأسيوط .

يذكر أن، “ضاحى” من مواليد عام 1957 بمحافظة أسيوط، وحاصلة على بكالوريوس التجارة شعبة محاسبة عام 1979 ودبلوم الدراسات العليا فى المراجعة عام 1986 ، وتسلمت عملها بالمديرية المالية بأسوان عام 1982 .

وشغلت العديد من المناصب منها وكيلًا ثم مديرًا للوحدات الحسابية باسيوط فى مصلحة الضرائب العقارية والشهر العقارى ثم محكمة الاسئناف بأسيوط ومشروع التسويق بالمحافظة والادارة الصحية بأسيوط وهيئة التأمين الصحى فضرائب المبيعات المبيعات والضرائب العامة واكاديمية السادات للعلوم الادارية ثم المعهد الفنى الصحى قبيل توليها منصب وكيلا للوزارة .