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قوات الأمن البنغالية تقتل 4 متشددين خلال مداهمات بضواحي العاصمة

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قوات الأمن البنغالية تقتل 4 متشددين خلال مداهمات بضواحي العاصمة قوات الأمن البنغالية تقتل 4 متشددين خلال مداهمات بضواحي العاصمة

قوات الأمن البنغالية _ أرشيفية

قتلت قوات الأمن في بنجلادش، اليوم السبت، 4 أفراد من جماعة متشددة متهمة بشن هجوم على مقهى في العاصمة داكا في يوليو الماضي، والذي راح ضحيته 22 قتيلا معظمهم أجانب.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) عربية عن ميزان الرحمن بويا، المتحدث باسم قوة العمل السريع، إن قوته قامت بمداهمتين لمخابئ المتشددين في ضواحي العاصمة، قتل خلالهما 4 أشخاص يعتقد أنهم من أعضاء “جماعة المجاهدين” المتشددة.

وكان تنظيم “داعش” الإرهابي قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع على مقهى في الحي الدبلوماسي في داكا في الأول من يوليو الماضي إلا أن اتهمت جماعات متشددة محلية بتنفيذ الهجوم، فيما قال خبراء أمنيون إن حجم وأسلوب هجوم يوليو يوحي بأن هناك صلة بشبكة أوسع نطاقا.

وقتلت الشرطة قرابة 25 مشتبها به في اشتباكات بالأسلحة النارية منذ الهجوم على المقهى، من بينهم العقل المدبر المشتبه به، وهو مواطن كندي من مواليد بنجلادش يدعى تميم أحمد تشودري.

أ ش أ

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