طوارئ بمطار القاهرة لاستقبال الوفود المشاركة فى احتفالية البرلمان بشرم الشيخ

مراسل«ONA»:

أعلن مسئولوا مطار القاهرة الدولى، حالة الطوارئ لاستقبال ضيوف إحتفالية مجلس النواب بمناسبة مرور 150 عامًا على بدء الحياة البرلمانية، بمشاركة عدد كبير من الوفود البرلمانية للدول الأفريقية والعربية والأوروبية، والمقرر انطلاقها غداً الأحد.

واستعد مسئولوا مطار القاهرة الدولى، لإستقبال الوفود من خلال فرق العلاقات العامة برئاسة حمدى عبد العزيز الشيخ مدير عام العلاقات العامة بالمطار، لاستقبال الوفود بصالات الخدمة المميزة ومتابعة إجراءات سفرهم إلى مدينة شرم الشيخ.

وتتضمن فعاليات الإحتفال كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، ويلقى عدد من كبار المشاركين كلمات خلال الفعاليات، من بينهم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وأحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربى، وروجرز نكودو دانج رئيس البرلمان الأفريقى، ومارتن ستون جنج سكرتير عام الاتحاد البرلمانى الدولى.