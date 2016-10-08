أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الكاتبة/عزة هيكل : تلاميذ المدارس الحكومية في قرى مصر الكثير منهم لديهم أمية حقيقية -
مساعدات مادية لـ17 أسرة بالجيزة -
بالفيديو- الوكيل البابوي بالإسكندرية يكشف لحظة استقبال البابا تفجير المرقسية؟ -
videograph -
اصنعيه بنفسك.. طريقة عمل «الفسيخ» بالمنزل في 10 خطوات -
السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم -
تأجيل ديربي الشباب بين «الأهلي والزمالك» -
مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة -
أبو قريش: الحالة البدنية للاعبي يد الأهلي «مميزة» -
الأهلي يواجه تليفونات بني سويف وديا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

طوارئ بمطار القاهرة لاستقبال الوفود المشاركة فى احتفالية البرلمان بشرم الشيخ

Google+ Print
طوارئ بمطار القاهرة لاستقبال الوفود المشاركة فى احتفالية البرلمان بشرم الشيخ طوارئ بمطار القاهرة لاستقبال الوفود المشاركة فى احتفالية البرلمان بشرم الشيخ

ارشيفية

مراسل«ONA»:

أعلن مسئولوا مطار القاهرة الدولى، حالة الطوارئ لاستقبال ضيوف إحتفالية مجلس النواب بمناسبة مرور 150 عامًا على بدء الحياة البرلمانية، بمشاركة عدد كبير من الوفود البرلمانية للدول الأفريقية والعربية والأوروبية، والمقرر انطلاقها غداً الأحد.

واستعد مسئولوا مطار القاهرة الدولى، لإستقبال الوفود من خلال فرق العلاقات العامة برئاسة حمدى عبد العزيز الشيخ مدير عام العلاقات العامة بالمطار، لاستقبال الوفود بصالات الخدمة المميزة ومتابعة إجراءات سفرهم إلى مدينة شرم الشيخ.

وتتضمن فعاليات الإحتفال كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، ويلقى عدد من كبار المشاركين كلمات خلال الفعاليات، من بينهم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وأحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربى، وروجرز نكودو دانج رئيس البرلمان الأفريقى، ومارتن ستون جنج سكرتير عام الاتحاد البرلمانى الدولى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا