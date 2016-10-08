«البترول» تضخ مليون اسطوانة يوميًا لمواجهة أزمة البوتاجاز فى المحافظات

قال حمدى عبد العزيز، المتحدث الرسمى لوزارة البترول، إن تسليمات منتج البوتاجاز لجميع محافظات مصر منتظمة، مؤكدًا أنه يتم ضخ مليون اسطوانة يومياً، لتغطية احتياجات السوق المحلية، وأن تعاقدات الاستيراد مستمرة ومنتظمة.

وأضاف “عبد العزيز”، فى بيان لوزارة البترول، اليوم السبت، أن الإنتاج المحلى للبوتاجاز منتظم ولا يوجد نقص أو مشكلات فى توافر الإمدادات، مشيراً إلى أنه فى حالة طلب أى كميات إضافية عن الحصص المقررة فى أى محافظة يتم على الفور توجيه كميات إضافية لهذه المناطق، وفى حالة وجود أى شكاوى يتم الاتصال بالخط الساخن بشركة بتروجاس رقم 19096، مؤكداً أن الأرصدة والتعاقدات تسمح بزيادة الكميات الإضافية من البوتاجاز لأى منطقة .