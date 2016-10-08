وزير داخلية المانيا: الفترة الحالية أخطر من الحرب الباردة

اعتبر وزير الخارجية الالمانى فرانك فالتر شتاينماير أن الفترة الراهنة “اخطر” من الحرب الباردة مع تنامى التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا، وفق ما نقلت عنه صحيفة “بيلد” السبت.

وقال شتاينماير “من الوهم الاعتقاد باننا امام الحرب الباردة السابقة. الفترة الحالية مختلفة، اكثر خطورة”.

وقال الدبلوماسى الالمانى السابق ولفغانغ اشنجر الذى كان وسيطا لمنظمة الامن والتعاون فى اوروبا فى اوكرانيا فى المقال نفسه ان “خطر المواجهة العسكرية كبير. هذا الخطر لم يكن بمثل هذا الحجم منذ عقود والثقة بين الغرب والشرق لم تكن بتاتا ضعيفة إلى هذا الحد”.

علقت الولايات المتحدة مطلع الاسبوع محادثاتها مع روسيا لوقف اطلاق النار فى روسيا واتهمت الجمعة موسكو ودمشق بارتكاب “جرائم حرب” فى حلب.

وتدهورت العلاقات بين القوتين العظميين منذ فشل الهدنة التى توصلتا اليها فى سبتمبر.

ويناقش مجلس الامن الدولى السبت مشروعى قرار لوقف اطلاق النار فى حلب التى تتعرض للقصف المتواصل من القوات السورية وحليفتها روسيا.

اسفر النزاع المستمر فى سوريا منذ 2011 عن مقتل اكثر من 300 الف شخص.