اليوم.. وزير القوى العاملة ضيفًا على «العاصمة 2‎»

يحل محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم السبت، ضيفًا على برنامج «أوراق الأسبوع» مع الإعلامية علا شوشة في حلقة خاصة في الخامسة مساء، على فضائية «العاصمة الجديدة».

ويتحدث الوزير عن قانون العمل الجديد أمام مجلس الوزراء، وما الذي يتضمنه القانون لانصاف العاملين، بالإضافة إلى الحديث عن قانون التنظيمات النقابية، وملامح القانون، ومواجهة الفساد والبطالة وكيفية مواجهتها.

كما سيتحدث سعفان عن تعامل الوزارة مع أزمة الشركات المتوقفة عن العمل، كما سيتناول ملف العاملين بالخارج، وخطة التطوير بالمكاتب العمالية بالخارج، بالإضافة إلى مناقشة هل سيتم إصدار مشروعًا من إصدار رخصة للسباك والكهربائي ولكل حرفي لمواجهة الفوضى في تلك المهن.