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«منتصر الزيات»: نقابة المحامين تخاذلت في مواجهة قانون «القيمة المضافة»

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«منتصر الزيات»: نقابة المحامين تخاذلت في مواجهة قانون «القيمة المضافة» «منتصر الزيات»: نقابة المحامين تخاذلت في مواجهة قانون «القيمة المضافة»

منتصر الزيات خلال المؤتمر

دشن المحامي منتصر الزيات صباح اليوم السبت مؤتمر «منتدى الإصلاح النقابي»، وذلك اعتراضًا على فرض قانون الضريبة المضافة على المحامين، بحضور العشرات من المحامين بنادي المحامين بالعجوزة.

وأكد الحاضرون على المنصة من بينهم المحامي منتصر الزيات المرشح السابق نقيبًا للمحامين، وإبراهيم سعودي، وأحمد قناوي، وصبري راشد، ومحمد موسى، على رفضهم مضمون القانون الذين وصفوه بقانون «عدوان على مهنة المحاماة»، مشيرين إلى أنه عبء على المواطن الفقير.

كما حملوا نقيب المحامين الحالي سامح عاشور مسؤولية التخاذل في عمل أي إجراء مسبق قبل صدور القانون.

المراسل : عمرعبدالناصر

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