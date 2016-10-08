أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الكاتبة/عزة هيكل : تلاميذ المدارس الحكومية في قرى مصر الكثير منهم لديهم أمية حقيقية -
مساعدات مادية لـ17 أسرة بالجيزة -
بالفيديو- الوكيل البابوي بالإسكندرية يكشف لحظة استقبال البابا تفجير المرقسية؟ -
videograph -
اصنعيه بنفسك.. طريقة عمل «الفسيخ» بالمنزل في 10 خطوات -
السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم -
تأجيل ديربي الشباب بين «الأهلي والزمالك» -
مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة -
أبو قريش: الحالة البدنية للاعبي يد الأهلي «مميزة» -
الأهلي يواجه تليفونات بني سويف وديا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

جمال شيحة: الصحة العالمية أدرجت الالتهاب الكبدى ضمن الأمراض القاتلة

Google+ Print
جمال شيحة: الصحة العالمية أدرجت الالتهاب الكبدى ضمن الأمراض القاتلة جمال شيحة: الصحة العالمية أدرجت الالتهاب الكبدى ضمن الأمراض القاتلة

>كتبت أمل علام

قال "دونجوما" عضو المجلس التنفيذى لتحالف التهاب الكبد العالمى، خلال انعقاد المؤتمر الأول للجمعية الأفريقية لرعاية مرضى الكبد: "نسعى للقضاء على الفيروسات الكبدية، موضحا أن هناك إستراتيجية للتعامل بها فى أفريقيا وأن أفريقيا متأخرة فى مجال مكافحة الفيروسات الكبدية".

 

من جانبه قال الدكتور جمال شيحة إن الدول تعطى منحا كثيرة للملاريا والإيدز والسل، مضيفا: "طالبنا من منظمة الصحة العالمية بإدراج الالتهاب الكبدى الفيروس ضمن قائمة الأمراض القاتلة، لأنه لم يكن ضمن قائمة الأمراض المميتة، وتم ضم واعتماد القرار بمنظمة الصحة العالمية، باعتبار أن الالتهاب الكبدى من الأمراض المميتة".

 

وأوضح أن الوفاة فى أفريقيا أكثر من الوفاة الناتجة عن الإيدز والملاريا مضيفا "أخذنا موافقة من منظمة الصحة العالمية بإلزام الحكومات الأفريقية بتبنى سياسات مكافحة المرض، ووضع استراتيجيات وآليات، من خلال تعاون منظمة الصحة العالمية بتبنى سياسات للاهتمام بالالتهاب الكبدى، والحلم يوشك أن يصبح حقيقة من التطعيم والعلاج والمسح والوقاية".


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365