جمال شيحة: الصحة العالمية أدرجت الالتهاب الكبدى ضمن الأمراض القاتلة

قال "دونجوما" عضو المجلس التنفيذى لتحالف التهاب الكبد العالمى، خلال انعقاد المؤتمر الأول للجمعية الأفريقية لرعاية مرضى الكبد: "نسعى للقضاء على الفيروسات الكبدية، موضحا أن هناك إستراتيجية للتعامل بها فى أفريقيا وأن أفريقيا متأخرة فى مجال مكافحة الفيروسات الكبدية".

من جانبه قال الدكتور جمال شيحة إن الدول تعطى منحا كثيرة للملاريا والإيدز والسل، مضيفا: "طالبنا من منظمة الصحة العالمية بإدراج الالتهاب الكبدى الفيروس ضمن قائمة الأمراض القاتلة، لأنه لم يكن ضمن قائمة الأمراض المميتة، وتم ضم واعتماد القرار بمنظمة الصحة العالمية، باعتبار أن الالتهاب الكبدى من الأمراض المميتة".

وأوضح أن الوفاة فى أفريقيا أكثر من الوفاة الناتجة عن الإيدز والملاريا مضيفا "أخذنا موافقة من منظمة الصحة العالمية بإلزام الحكومات الأفريقية بتبنى سياسات مكافحة المرض، ووضع استراتيجيات وآليات، من خلال تعاون منظمة الصحة العالمية بتبنى سياسات للاهتمام بالالتهاب الكبدى، والحلم يوشك أن يصبح حقيقة من التطعيم والعلاج والمسح والوقاية".