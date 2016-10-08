أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الكاتبة/عزة هيكل : تلاميذ المدارس الحكومية في قرى مصر الكثير منهم لديهم أمية حقيقية -
مساعدات مادية لـ17 أسرة بالجيزة -
بالفيديو- الوكيل البابوي بالإسكندرية يكشف لحظة استقبال البابا تفجير المرقسية؟ -
videograph -
اصنعيه بنفسك.. طريقة عمل «الفسيخ» بالمنزل في 10 خطوات -
السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم -
تأجيل ديربي الشباب بين «الأهلي والزمالك» -
مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة -
أبو قريش: الحالة البدنية للاعبي يد الأهلي «مميزة» -
الأهلي يواجه تليفونات بني سويف وديا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

«الداخلية» تنفي توافر أية معلومات حول وجود تهديدات خلال الفترة الراهنة

Google+ Print
«الداخلية» تنفي توافر أية معلومات حول وجود تهديدات خلال الفترة الراهنة «الداخلية» تنفي توافر أية معلومات حول وجود تهديدات خلال الفترة الراهنة

اللواء طارق عطية، مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات (أرشيفية)

أكد اللواء طارق عطية، مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات، بأن الإجراءات التى تتخذها الأجهزة الأمنية تسير فى إطار الخطط الاستراتيجية لوزارة الداخلية والتى نجحت فى ترسيخ مناخ الاستقرار والأمن فى ربوع الوطن.

وشدد “عطية”، في بيان عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بـ”فيسبوك” اليوم السبت، على أن قوات الشرطة تتحلى بالجاهزية واليقظة والاستعداد لتأمين الجبهة الداخليه إزاء كافة المواقف، ونفى توافر أية معلومات أو شواهد حول وجود ثمة تهديدات خلال الفترة الراهنة تدعم ما يروجه البعض من تحذيرات فى هذا الشأن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا