«الداخلية» تنفي توافر أية معلومات حول وجود تهديدات خلال الفترة الراهنة

أكد اللواء طارق عطية، مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات، بأن الإجراءات التى تتخذها الأجهزة الأمنية تسير فى إطار الخطط الاستراتيجية لوزارة الداخلية والتى نجحت فى ترسيخ مناخ الاستقرار والأمن فى ربوع الوطن.

وشدد “عطية”، في بيان عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بـ”فيسبوك” اليوم السبت، على أن قوات الشرطة تتحلى بالجاهزية واليقظة والاستعداد لتأمين الجبهة الداخليه إزاء كافة المواقف، ونفى توافر أية معلومات أو شواهد حول وجود ثمة تهديدات خلال الفترة الراهنة تدعم ما يروجه البعض من تحذيرات فى هذا الشأن.