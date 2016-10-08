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شرطة التموين تضبط 62 مخالفة مخابز و406 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار

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شرطة التموين تضبط 62 مخالفة مخابز و406 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار شرطة التموين تضبط 62 مخالفة مخابز و406 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار

ارشيفية

مراسل«ONA»:

تمكنت الإدارة العامة لشرطة والتجارة، من ضبط ( 9 ) قضايا مواد بترولية ضبط خلالها (47471 لتر بنزين وسولار)، و(15) قضية أسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت (1333 أسطوانة)، و( 9 ) قضايا دقيق مدعم وأقماح بمضبوطات بلغت ( 72,200 طن )، و( 62 ) قضية مخالفات مخابز.

وضبطت أجهزة الأمن، ( 33 ) قضية فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و( 63 ) قضية فى مجال الغش التجارى، و( 406 ) قضايا فى مجال (المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم الإعلان عن الأسعار ، بيع بأزيد من السعر ، باعة جائلين)، وضبط ( 29 ) قضية فى مجال اللحوم والطيور والأسماك بمضبوطات بلغت (طن).

كما تم ضبط ( 43 ) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر، وضبط ( 5 ) قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر، وضبط ( 5 ) قضايا فى مجال الأعلاف والأسمدة بمضبوطات بلغت ( 25,900 طن أعلاف وأسمدة زراعية)، وضبط ( 5 ) قضايا فى مجال بيع كروت الشحن بأزيد من الأسعار الرسمية.

 

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أونا

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