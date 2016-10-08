تأجيل «فض رابعة» لجلسة الأول من نوفمبر وإخلاء سبيل متهم مصاب بالسرطان

قررت محكمة جنايات القاهرة،المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، السبت، تأجيل محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الاخوان، و738 في القضية المعروفة إعلاميا بـ”فض اعتصام رابعة”، لجلسة 1 نوفمبر المقبل، لاستكمال فض الاحراز، وقررت المحكمة ايضا اخلاء سبيل،”حسنىى على الماسخ” رقم 256 فى القضية، لآصابته بمرض السرطان.

وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين تهمًا عدة من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

وتضمنت قائمة التهم المسندة إلى المتهمين، ارتكابهم لجرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذًا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.